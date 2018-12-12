У Тернопільських церквах продають пряники

12/12/2018 Розмір тексту:

Понад чотири тисячі пряників упакували тернопільські волонтери. Вони продають їх по 25-30 грн при церквах. Виручені кошти спрямують на подарунки від Миколая для дітей із соціально незахищених сімей.

До акції «Миколай про тебе не забуде» вже долучилося близько сотні волонтерів. Вони пакують пряники, продають їх, а також готують подарунки для діток.

«Збір коштів у рамках реалізації акції «Миколай про тебе не забуде» розпочався 22-го листопада. Також ми приймаємо іграшки, канцелярські прилади, засоби особистої гігієни. Усе це будемо пакувати у подарунки для дітей. Помічники святого Миколая під час акції мають відвідати близько 1800 сімей; тих, хто їх дійсно потребує», – каже координатор акції Ірина Середюк.

У тернопільських магазинах волонтери розмістили скриньки для збору пожертвувань. Зібрані кошти спрямують на подарунки для дітей. Волонтери планують підготувати понад дві тисячі подарунків до Дня святого Миколая.

Нагадаємо, таку акцію у Тернополі організовують 14-ий рік поспіль.

Софія Романська