У тернопільських тролейбусах “зайців” штрафуватимуть контролери

28/12/2018 Розмір тексту:

Штрафувати пасажирів без квитків у громадському транспорті Тернополя мають право контролери комунального підприємства «Тернопільелектротранс». На це їх уповноважив виконавчий комітет міської ради. Відповідне рішення було прийняте на нещодавньому засіданні виконкому.

Рішення створити Службу контролю оплати проїзду на всьому міському пасажирському транспорті загального користування в місті прийняли у вересні минулого року. Та повноцінно вона почала працювати тільки із січня цього року, коли на виконкомі затвердили Положення про роботу цієї служби. Тепер же виникла необхідність у тому, щоб уповноважити контролерів ще й стягувати штрафи за безквитковий проїзд у тролейбусі чи маршрутці. Тому раніше прийняте рішення виклали у новій редакції: «Комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» створити та забезпечити безперебійну роботу служби контролю оплати (реєстрації) проїзду на всьому міському пасажирському транспорті загального користування м. Тернополя та уповноважити контролерів накладати адміністративні штрафи, згідно зі статтею 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення, від імені виконавчого органу Тернопільської міської ради – виконавчого комітету».

При розгляді цього рішення міський голова Сергій Надал уточнив, що контролери при виявлені пасажира без квитка виписуватимуть Постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення передбачене абзацом 4 статті 135 КУпАП. А пасажир має право оплатити його або ж оскаржити дії Служби контролю у суді.

Нагадаємо, що Служба контролю складається із працівників комунального підприємства «Тернопільелектротранс». До проведення контролю на транспорті, за згодою, можуть залучати працівників управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради, працівників поліції, працівників Оператора електронних систем міста та працівників інших перевізників. Перевірку квитків здійснюють групами, до яких входить не менше двох контролерів. У Положені чітко прописано, порядок здійснення контролю, правила етики контролера, його права і відповідальність.

Ольга Трач