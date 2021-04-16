У тернопільських супермаркетах посилили карантин. На вході в покупців вимірюють температуру, а також відстежують дотримання дистанції та маскового режиму.

На засіданні міського оперативного штабу вирішили рекомендувати керівникам торгових закладів збільшити кількість кас, аби не виникало великих черг. Також просять регулювати кількість покупців відповідно до площі приміщення.

«Ми працюємо у складі мобільних груп. Вихідними посилюємо роботу. Зараз порушень бачимо набагато менше, але в загальному є пропозиція, щоб керівники торгово-розважальних закладів збільшили кількість кас, щоб було менше людей у чергах. Також є пропозиція, щоб у торгово-розважальних центрах зробили вхід-вихід, щоб не було скупчення людей», – повідомив начальник міського управління держпродспоживслужби Іван Гавришків.

Додамо, у складні мобільних груп працюють поліціянти, фахівці держпродспоживслужби, муніципальні інспектори. Вони проводять перевірки у торгових закладах і можуть притягувати до відповідальності порушників на місці.