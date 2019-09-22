«Основи сім’ї» викладатимуть у тернопільських загальноосвітніх школах.

Новий предмет запроваджують завдяки петиції тернополянина Івана Мудрого, яка набрала на сайті міської ради понад 300 голосів. Відтак виконавчий комітет вирішив розпочати відповідний курс у міських школах.

Чимало дітей у нашому краї виростає у неповних сім’ях, а стосунки у деяких родинах далекі від ідеальних. Відтак діти не знають, як будувати щасливу сім’ю, а новий курс покликаний їх цьому навчити.

«Статистика розлучень неприємно вражає. Зокрема, у нашому місті кожного дня реєструють в середньому чотири розлучення. Це не може не позначатися на особистостях дітей, які виростають у таких сім’ях. А ще є проблема загалом стосунків у родинах. Якщо дитина не має зразка правильної сім’ї, її тоді тяжко побудувати свою сім’ю. Як показує досвід, якщо дитина виросла у родині, де батьки розлучилися, ймовірність того, що вона розлучиться зі своїм обранцем збільшується», – каже автор петиції Іван Мудрий.

У тернопільських школах з першого вересня поетапно вводять “Основи сім’ї”. Зокрема, наразі цей предмет викладають у восьми загальноосвітніх закладах. У перспективі курс буде запроваджений в усіх школах.

Софія Романська