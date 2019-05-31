В останній день весни школярі прощалися із черговим навчальним роком. Урочисті лінійки пройшли у навчальних закладах та поза їхніми межами.

Зокрема, традиційно четверта і шоста школи, які розташовані у центрі міста, організовують їх на набережній.

Кожен заклад цей день намагається зробити особливим, щоб він запам’ятався випускникам. У кожної школи є свої традиції, хоча з’являються і нові. Наприклад, цьогоріч випускники декількох шкіл започаткували нову у своїх навчальних закладах – висадження дерев.

Щодо урочистостей, то школярі підготували до свята танці і пісні, випускники дякували викладачам за все, чому вони їх навчили, демонстрували танцювальні номери і «йшли» у доросле життя на теплоході «Капітан Парій». Від щирого серця звучали вітання директорів.

– Непомітно пролетів навчальний рік, – говорить Наталія Левенець, директор четвертої школи. – Сьогодні закінчується і останній весняний місяць травень, який сповіщає багатьох школярів про чудовий відпочинок на літніх канікулах, сповнених яскравих вражень та незабутніх подій. Особливий і неповторний цей день для випускників, які вирушають у самостійне життя. Залишаються позаду ваші шкільні роки – найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Пригадайте отой перший, вересневий ранок 2008 року. Скільки сонця лилося в цей день, терпко пахло айстрами і чорнобривцями, теплі матусині руки віддали вас учителям. Рідною для вас стала парта, за якою ви сиділи, клас, у якому навчалися, а найголовніше – однокласники. Сьогодні ви стоїте перед нами уже дорослі, впевненні та самостійні. Незабаром станете студентами вишів, здобуватимете майбутню професію. Та, на жаль, з кожним роком все більше і більше будете віддалятися від цієї безтурботної, веселої та радісної пори. Будуть моменти, коли вам до болю, до щему, до сльози захочеться опинитися у рідній школі, пірнути в атмосферу домашнього затишку і розуміння. Пам’ятайте, що двері рідної школи для вас завжди відкриті! Бажаю, щоб на життєвих дорогах ви не розгубили того доброго і розумного, що вчили вчителі. Нехай життя веде вас по світлих і чистих дорогах, нехай воно буде зігріте любов’ю і ласкою Небесного Отця і Матері Божої. Не втрачайте оптимізму, будьте впевненими і наполегливими у досягненні своєї мети. Пам’ятайте, що ви – українці. Будьте патріотами своєї держави України, робіть усе для її процвітання. Велика подяка педагогам і батькам. Ви вкладали у своїх вихованців душу, серце і знання. Своєю любов’ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. Молодшим школярам бажаю гарно відпочити влітку. Здоровими, веселими, щасливими прийти у школу 2 вересня. Щастя всім, добра, миру, міцного здоров’я та успіхів. Всього найкращого!

Доброю традицією у четвертій школі стало і нагородження на святі «Останнього дзвоника» кращих учнів, вчителів та класу. А завершилися урочистості символічною прогулянкою на малому теплоході для випускних дев’ятих і одинадцятих класів. Попереду у них ще зовнішнє незалежне оцінювання та вручення свідоцтв про закінчення школи.

Ольга Трач

Фото автора