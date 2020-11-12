Наступного року у Тернополі реалізовуватимуть не тільки проекти-переможці «Громадського бюджету 2021», а й ідеї, які перемогли у «Шкільному громадському бюджеті 2021». Участь у ньому взяли школярі із 23-ох шкіл міста, які подали більше сотні різноманітних пропозицій.

На засіданні Номінаційного комітету 11 листопада затвердили проекти, які набрали найбільше голосів учнів. Всього було обрано 33 ідеї. У деяких школах буде реалізовано один проект, у деяких – два-три. Усе залежить від їх вартості. Кожен навчальний заклад отримає 75 тисяч гривень для втілення у життя учнівських пропозицій.

У різних навчальних закладах – різні потреби і побажання. Комусь не вистачає місць для відпочинку чи творчості, а хтось хоче нові меблі у їдальню, шкільні шафки для речей учнів, швейні машинки у кабінет праці, обладнання для комп’ютерного класу, учбовий інвентар у кабінет біології тощо.

Дев’ятикласниця Оксана Січкарук із восьмої школи запропонувала поєднати приємне і з корисним та облаштувати на території школи міні-парк «SOVA».

«Наші учні під час перерв виходять у двір школи і не знаходять комфортного та затишного місця для відпочинку, – розповіла учениця в описі проекту. – Тому, наша команда вирішила створити Совиний міні-парк. Чому совиний? Тому, що саме у цьому місці живуть сови, за якими спостерігають як маленькі, так і дорослі діти. Це куток, де учні зможуть подихати свіжим повітрям, поспілкуватися з друзями, відпочити та набратись сил для засвоєння знань. Також, там можна проводити: уроки природознавства, основ здоров’я, біології, географії, позакласні заходи. В подальшому проєкт буде удосконалюватись. Цей парк дасть змогу учням проводити більше часу разом і залишить у пам’яті дітей теплі і позитивні спогади про школу».

«STEAM-лабораторію» облаштують у дев’ятій школі. Саме цей проект став переможцем із п’яти запропонованих.

«Ідея нашого проєкту спрямована на впровадження інновацій в сфері «Школа як місце експериментування», – зазначає команда авторів. – На даний час в школах Тернополя немає жодного цифрового мікроскопа, детектора електромагнітного випромінювання, поодинокі випадки наявності цифрових лабораторій та дозиметрів. Завдяки реалізації цього проєкту нашій школі вдасться придбати ці прилади й компенсувати дефіцит наочного обладнання в закладі. Адже саме інноваційне обладнання дозволяє досконало дослідити об’єкти та розширити можливості пізнання навколишнього світу школярами».

У двадцять сьомій школі відкриють своє радіо, а в четвертій – медіастудію «InsideMedia». У п’ятій школі облаштують лаунж-зону «Подвір’я щастя», в третій – лаунж-зону з переносним кінотеатром.