У тернопільських школах працюватимуть офіцери

21/12/2018 Розмір тексту:

«Шкільний офіцер поліції», – проект під такою назвою презентували вчора у Тернопільській ЗОШ №26. Відтепер за цим загальноосвітнім закладом буде закріплений полісмен, який безпосередньо відповідатиме за правову ситуацію.

Загалом за тернопільськими школами закріплено четверо поліцейських. Вони проводитимуть заняття у загальноосвітніх навчальних закладах, пояснюватимуть учням правила дорожнього руху.

Мета проекту «Шкільний офіцер поліції» – профілактика правопорушень серед дітей шкільного віку. Як повідомили у Патрульній поліції Тернопільщини, для реалізації цієї програми відібрали працівників поліції, які пройшли спеціальне навчання та отримали відповідні сертифікати. «Це спільна всеукраїнська програма Міністерства освіти і науки і Національної поліції. Планується, що офіцери поліції охоплять своєю діяльністю всі школи міста. Наразі вони працюватимуть у міських школах, але загалом планується, що така практика буде і в районах області. Поліцейські зосереджуватимуть свою увагу на проведенні занять на тему «Школа і поліція», працюватимуть насамперед для того, щоб попередити правопорушення», – зазначила прес-секретар Патрульної поліції Катерина Басалига.

В управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради сподіваються, що завдяки співпраці шкіл з правоохоронцями вдасться зменшити кількість порушень серед дітей.

Софія Романська