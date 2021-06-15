Табірний сезон розпочався у Тернополі. Загальноосвітні школи проводять табори, тематичні зміни, мистецькі заходи. Відвідати їх можуть всі охочі.

Табори організовує більшість міських шкіл. Програма об’єднує активний і пасивний відпочинок. Щоб відвідати табір, необхідно звернутися до адміністрації загальноосвітнього навчального закладу.

«У нас діють пришкільні табори, мовні школи, тематичні зміни, які організовуються тільки для діток, які відвідують той чи інший заклад. Літня мовна школа організована у спеціалізованій школі №5, №7, початковій школі №2. Мистецький табір почав працювати в школі-ліцеї №6. Тематичні зміни будуть організовані у школі-колегіумі патріарха Йосифа Сліпого, комунальних закладах Тернопільської міської ради, підпорядковані управління освіти — школа народних ремесл, станція юних техніків, центр творчості дітей та юнацтва», – каже головна спеціалістка відділу позашкільної освіти управління освіти і науки ТМР Ольга Заблоцька.

Нагадаємо, торік через пандемію жодні табори у Тернополі не працювали. Завдяки стабілізації епідемічної ситуації, цього року масові заходи стали можливими. Однак їх проводять з дотриманням правил карантину.