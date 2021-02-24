Впродовж останніх років у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Тернополя проводяться активні роботи з оновлення матеріально – технічної бази та капітального ремонту приміщень харчоблоків і їдалень.

«Оскільки діти у навчальних закладах проводять велику частину свого молодого життя, наше головне завдання – створити для них безпечне освітнє середовище, – наголошує міський голова Сергій Надал. – Тому особливу увагу міська рада приділяє ремонтам харчоблоків і шкільних їдалень. Адже важливо, щоб їжа була не лише смачною і корисною, а й те, в яких умовах вона готується».

Капітальний ремонт включає повну заміну старого обладнання харчоблоків (навіть електрообладнання) на нове, ремонт кухонь та їдалень. Адже в деяких школах готують дітям їжу ще на обладнанні 50-40-річної давності. Наразі повністю оновлюють харчоблоки у школах №№ 2, 5, 6, 8, 18, 21. Згодом такі роботи будуть проводитися і в інших школах міста.

Придбання обладнання для харчоблоків проводиться на умовах співфінансування з Державним фондом регіонального розвитку, відповідно до якого 70% вартості проєкту фінансується за кошти освітньої субвенції, а 30% – з бюджету Тернопільської громади.

Наразі на оновлення харчоблоків з місцевого бюджету виділено 1 мільйон гривень.

Паралельно у тернопільських школах та дитячих садках працюють над оновленням меню харчування дітей. Під час роботи вже використовуються рецепти відомого кулінарного експерта Євгена Клопотенка, які затверджені відповідними державними відомствами. Також в оновлене меню залучаються рецепти інших кулінарів, що розробляють рецепти здорового харчування і мають дозвіл від держави. При цьому, жодні зміни не запроваджуються без погодження з батьками та учнями.

Нагадаємо, у 2020 році в Тернополі запроваджено комплексу «Програму енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації дитячих садків та шкіл». Завдяки цьому у місті утеплюють фасади, стіни, цоколі, замінюють вікна, вхідні двері і дашки над входами, а також впорядковують території біля навчальних закладів.