27 шкіл Тернопільської області стали учасниками програми «Спроможна школа для кращих результатів».

З державного бюджету для реалізації проектів виділено майже 40 мільйонів гривень. Програма проходить на умовах співфінансування тож з місцевих бюджетів буде виділено ще сім мільйонів гривень.

Урядова програма «Спроможна школа для кращих результатів» – це фінансова підтримка закладів освіти на ремонт будівель шкіл, завершення недобудов, закупівлю обладнання для класів та оновлення навчальних кабінетів, харчоблоків, інтер’єрів у коридорах, класах та інших приміщеннях школи. Програма допомагає зробити школи безпечним та комфортним середовищем для кожного учня та вчителя.

Проекти, які подавали школи області стосуються в основному капітальних ремонтів приміщень та оновлення обладнання для харчоблоків або ремонту їдалень. Із тернопільських навчальних закладів у проекті беруть участь школи: №№4, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, навчально-виховний комплекс «Школа- колегіум Патріарха Йосифа Сліпого», Тернопільська класична гімназія. Майже у всіх цих закладах проекти стосуються створення сучасних їдалень. Щодо шкіл області, то там більше проектів щодо ремонту приміщень закладів. Із повним переліком закладів, які беруть участь у програмі можна ознайомитися тут.