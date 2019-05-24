Тимчасові табори відпочинку, тематичні та мовні табори діятимуть у частині тернопільських шкіл на початку літа. Деякі з них зможуть відвідувати діти зі всієї Тернопільської громади, а деякі – тільки учні, які навчаються у цих школах.

Відповідне рішення прийняли під час чергового засідання виконавчого комітету.

– Цим рішенням ми затверджуємо мережу пришкільних таборів відпочинку, – зазначила Ірина Сум, заступник начальника управління освіти і науки. Один табір у дві зміни буде у школі №30, на базі цього навчального закладу у 2018 році також функціонував табір. Також табори працюватимуть у школі-ліцеї №21, навчально-виховних комплексах №7 і 35.

У цих навчальних закладах табори працюватимуть цілий день. Буде дві зміни: з 3 до 14 і з 18 до 27 червня. У початковій школі №7 працюватиме тільки одна зміна – з 3 до 14 червня. Для кожного табору встановлена оплата за день перебування дитини. У школі №30 – 150 гривень, школі №21 – 100 гривень, у двох навчально-виховних комплексах – по 27 гривень 50 копійок за день. Фінансування відбувається за кошти батьків. У 30 і 21 школах табір буде відкритий для всіх дітей з Тернопільської громади, а в навчально-виховних комплексах – тільки для дітей, які там навчаються. Для тих, хто захоче відвідувати табір у 30-ій школі, буде організовано маршрут «Тернопіль- Пронятин». О 8.10 він відправлятиметься від Кооперативного технікуму до табору, а о 17.00 привозитиме дітей у Тернопіль на зупинку «Центр».

У багатьох школах у червні діятимуть безкоштовні відпочинкові тематичні або мовні табори для учнів закладу. А комунальний заклад Тернопільської міської ради Школа Народних Ремесел пропонує з 3 до 14 червня відвідати різноманітні гуртки. Це бісероплетіння, художня обробка шкіри, декоративний розпис та малярство, писанкарство, плетіння з природних матеріалів, «Дивосвіт» (лялька-мотанка, малюнок на склі, ліплення з солоного тіста), кераміка, гончарство, різьба на деревині, танці. Заняття у гуртках проводитимуться залежно від профілю два, три або чотири рази на тиждень з 10 години. Додаткову інформацію можна дізнатися за телефоном 25-34-93. Детальніша інформація про денні, мовні і тематичні табори розміщена тут.

Ольга Трач