Інспектори з управління Держпраці перевіряють оформлення трудових відносин у закладах громадського харчування Тернополя. За одного нелегального робітника можуть оштрафувати на сто тис. грн.

На Тернопільщині триває кампанія з подолання нелегальної зайнятості. Відтак перевірки проводять у найбільш ризикових сферах.

“На цьому етапі кампанії превентивна робота, яка зорієнтована на легалізацію зайнятості, ведеться з роботодавцями і працівниками як безпосередньо на їхніх робочих місцях, так й – через регіональні засоби масової інформації. Національний план спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік сформовано на рівні регіонів та оформлено у єдиний документ на рівні країни. Ним передбачається організація роботи у два етапи – інформаційного та інспекційного, перевірок.

Інспекційна кампанія розпочнеться після інформаційної і буде спрямована на тих роботодавців, які найману працю використовують, але трудові договори не укладають та не сплачують податки та єдиний соціальний внесок”, – повідомив начальник відділу управління Держпраці в області Ігор Хаварівський.

Відтак інспектори праці інформують заклади громадського харчування про неприпустимість використання незадекларованої роботи. А також підприємцям нагадують вимоги нормативно-правових актів в частині виплати заробітної плати, надання відпусток, порядку складання графіків відпусток, а також відповідальне ставлення до безпеки, охорони і гігієни праці.