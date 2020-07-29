Профільний портал DOU провів чергове дослідження ринку зарплат українських IT-фахівців.

Показовим стало істотне зниження кількості фахівців без досвіду, тобто Junior Software Engineer, повідомляє портал Техно 24.

Опитування портал DOU проводив у червні, в ньому взяли участь 6448 розробників.

Середня зарплата

Порівняно з груднем 2019 року відбулись незначні зміни у зарплатах. До прикладу, System Architect зараз заробляє в середньому 5 тисяч доларів, тобто на 200 доларів менше, ніж у грудні 2019. Дещо зменшилась зарплата і в Senior, Software Engineer – до 3 610 доларів (це на 90 доларів менше, ніж пів року тому).

У той же час зарплата Technical Lead навпаки зросла до 150 доларів і зараз становить 4150 доларів.

При цьому заробітна плата у Software Engineer та Junior Software Engineer не змінилась – вони отримують 2 000 та 700 доларів відповідно.

Зарплати по містах

Найвища середня зарплата у Києві. там розробники отримують 2800 доларів. на другому місці серед найвищих зарплат 2 міста – Львів та Ужгород. А на третьому – Харків та Одеса з середнім показником 2100 доларів.

А от найнижчу середню зарплату отримують у Тернополі та Сумах – 1050 доларів.