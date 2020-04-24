У п’яти відділах та відділеннях поліції області призначено нових керівників.
Відтак, посаду очільника Тернопільського відділу поліції обійняв підполковник поліції Осадця Сергій Михайлович, а підполковник поліції Купчак Андрій Васильович очолив Теребовлянський відділ поліції ГУНП в Тернопільській області.
Керівником Підволочиського відділу поліції призначений полковник поліції Гаврилюк Сергій Васильович, Бучацького відділення поліції – підполковник поліції Гудак Олег Васильович, а поліцію Гусятина очолив підполковник поліції Побуринний Ярослав Богданович.
Новопризначені начальники територіальних підрозділів приступили до виконання своїх службових обов’язків.