Як Ви захищаєтеся від коронавірусу?

Одягаю медичну маску.

Не їджу у маршрутках.

Не виходжу з дому.

П'ю вітаміни.

Часник, цибуля, сто грам.

Загартовуюся.

Молюся.

Коронавірусу не існує. Результати