Напередодні Великодня тернополяни зможуть купити освячені паски.

Вчора духовенство освятило паски на виробництві та у цехах ТОВ «Тернопільхлібпром» (Хлібзавод №2) і пекарні «Форум» (магазин «Гарячий хліб»), що на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 2.

Ці пекарні долучилися до благодійного проекту Тернопільської міської ради «Місто турботи» та передали паски для святкових продуктових наборів потребуючим тернополянам.

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