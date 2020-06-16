У Тернополі в парку «Топільче» бачили кількох змій. Про це дізнались і в КП «Об’єднання парків культури і відпочинку».

Там сказали, що на цей час до них ніхто зі скаргами про змій не звертався. Також начальник структури Микола Лесів зазначив, що поки спеціалістів, які б ловили плазунів, немає. Проте, вийшли із ситуації та звернулись в управління ДСНС, пише Терен.

– У нас є тільки різноробочі і двірники. Тому ми звернулися в управління ДСНС і чекаємо їхніх спеціалістів, щоб вони виловили змій і забрали їх, – сказав Микола Лесів.

Активізацію змій саме у цю пору року пояснює доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології ТНПУ ім. В. Гнатюка Василь Грубінко. Чоловік каже, що їх розмноженню сприяє висока вологість, опади та тепло.

– Популяція змій у нашій області росте останніх 5-7 років. По-перше, зими були теплі, по-друге – зменшення кількості хімічних препаратів на полях, а також є корми – достатньо жуків, гризунів. А зміям головне, щоб було тепло і було що їсти, – розповідає чоловік.

Зі слів професора, у Тернополі здебільшого водяться вужі, проте трапляється й гадюка звичайна. Її укус отруйний, може викликати алергію, а якщо хвора людина – анафілактичний шок. Вужі небезпечні тим, що через зуби можуть занести інфекцію у кров.