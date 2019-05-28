Вчора тернопільські парки оприскували від кліщів. Відтак жителів міста просять обмежити відвідування. Зокрема, заходи щодо знищення кліщів проводять поблизу атракціонів, майданчиків, у відпочинкових зонах.

Тернополянка Зінаїда Кошнірук розповідає, що вже вдруге зазнала укусу кліщів. Жінка щодня прогулюється в парку «Топільче» з внуками. Припускає, що саме там на неї напали комахи. «Прийшла з парку, побачили набряк. Зрозуміла, що то кліщ. В першому випадку сама витягувала, у другому – звернулася до лікарів, бо хвилююся за хворобу Лайма. Дуже добре, що нарешті оприскують ці парки, бо там багато дітей гуляє, за них найбільше хвилююся».

Нагадаємо, понад триста звернень зареєстрували в обласному лабораторному центрі через укуси кліщів. У двадцяти випадків напади цих комах завершилися хворобою Лайма. Найчастіше кліщі нападали на жителів краю в парках. Відтак міські комунальники почали боротьбу з комахами. «Певні профілактичні дезінфекційні заходи необхідні, оскільки у результаті обстеження паркових зон у Тернополі була виявлена досить велика кількість кліщів. Цього року в нас зареєстровано понад 270 випадків», – зазначила завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру Марія Павельєва.

Жителів краю просять не нехтувати медичною допомогою у разі укусів кліщів. Оскільки це може призвести до хвороби Лайма.

Софія Романська