У тернопільських парках будуть труїти кліщів: відомо коли і де саме

Наступного тижня у тернопільських парках розпочнуться заходи зі знищення іксодових кліщів, що можуть переносити збудників небезпечних захворювань.

Так, 12 квітня, о 09:00 год, акарицидну обробку заплановано провести на двох локаціях: у парку «Топільче» та в Старому парку.

Прохання до тернополян і гостей міста утриматися від відвідування парків та від вигулу домашніх тварин у ці дні.

Про проведення акарицидних заходів в інших міських паркових зонах буде повідомлено додатково.

Звертаємо увагу! Щоб уберегтися від нападу кліщів, закликаємо громадян під час прогулянки в парках чи скверах перебувати ближче до центру пішохідної доріжки та не заходити у траву обабіч, адже саме там кліщів найбільше, одягати світлий закритий одяг та використовувати репеленти, які відлякують кліщів.