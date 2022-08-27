Відтепер у тернопільських новобудовах обов’язково облаштовуватимуть бомбосховища.

Про це повідомив директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОВА Володимир Харченко. Також укриття повинні облаштувати в усіх діючих будинках.

Верховна Рада України внесла зміни до закону про забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. Відтепер — наявність якісного сховища — обов’язкова вимога.

«Надані доручення у досить стислі терміни провести заходи, які передбачають приведення до вимог законодавства існуючої мережі споруд цивільного захисту. Територіальними громадами має бути розроблена схема розташування систем цивільного захисту відповідно до містобудівної документації. Друге — потрібно буде у стислі терміни привести існуючі споруди цивільного захисту до вимог нормативних документів. При цьому має бути забезпечення також дотримання вимог щодо доступності маломобільних людей до таких об’єктів. Громади мають провести цю роботу у стислі терміни. Має бути сформований реєстр об’єктів комунальної власності. Це все має бути внесено до загальнодержавної системи у галузі будівництва. Робота має бути спрямована на утримання існуючої мережі фонду цивільного захисту, закон впорядковує та запроваджує чітку і зрозумілу систему щодо передбачення вимог цивільного захисту на стадії забудови територій, а також на стадії будівництва», – зазначив Володимир Харченко.

Додамо, у житлових будинках Тернополя повинні облаштувати якісні сховища.