12 лютого у Тернополі викрито групу осіб, що розповсюджувала особливо небезпечні психотропні речовини на території Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Волинської областей.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, двоє жителів Тернополя створили незаконну торгівельну мережу із продажу психотропних речовин та за допомогою власного інтернет-каналу продавали їх через “закладки”.

В ході досудового розслідування проведено 8 обшуків та 2 огляди місця події у Тернопільській та сусідніх областях, під час яких вилучено близько 3 кг особливо небезпечних психотропних речовин орієнтовною вартістю понад 1 млн грн. Також вилучено картки операторів стільникового зв’язку, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, грошові кошти, одержані злочинним шляхом в сумі 7000 доларів США та 200 Євро.

На даний час правоохоронцями затримано трьох осіб. Вирішується питання щодо повідомлення їм та ще двом особам про підозру та обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 КК України триває.