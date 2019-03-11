У Тернополі буревій пошкодив дах пожежно-рятувальної частини

11/03/2019 0
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Як ми повідомляли, на Тернопільщині негода завдала значних збитків. Сильні пориви вітру пошкодили велику кількість будівель.

Зривало дахи і в обласному центрі. Так, сьогодні близько 9-ї ранку внаслідок сильних поривів шквального вітру було зірвано частину шиферної покрівлі даху будівлі 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Як повідомлять в управлінні, пошкоджено 40 м. кв покрівлі.

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