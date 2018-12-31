У тернопільських маршрутках пасажирам “чистять” кишені
30/12/2018 0
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Лише протягом однієї доби працівники Тернопільського відділу поліції задокументували три звернення від жителів обласного центру. Всі вони стали жертвами кишенькових злодіїв, в результаті чого втратили свої засоби зв’язку.
Всіх потерпілих об’єднує об’єкт злочину та місце. Як повідомляють у поліції, крадії чинили протиправне в громадському транспорті. Вони непомітно витягали майно краян прямісінько з-під носа заявників, адже свої засоби зв’язків місцеві мешканці зберігали в кишенях верхнього одягу. Як наслідок зловмисники завдали збитків на суму більше 10000 гривень. За допомогою краяни звернулися до правоохоронців.
Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.
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