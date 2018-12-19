У тернопільських маршрутках орудує дивна парочка злодіїв

19/12/2018 Розмір тексту:

За минулу добу до співробітників Тернопільського відділу поліції звернулося четверо осіб, які потерпіли від кишенькових злодіїв. Усі вони втратили свої речі під час проїзду в громадському транспорті. Загальні збитки складають майже 30 тисяч гривень.

У 36-річної тернополянки поцупили мобільний телефон з сумки, а у 30-річної жінки витягнули засіб зв’язку з кишені куртки, повідомляють у поліції. Схожа неприємність спіткала 47-річну жительку Гусятинського району. Жінка поверталася з лікарні. На вулиці Купчинського сіла в маршрутку, а вже на вулиці Протасевича виявила, що її сумка розстебнута і зник гаманець, в якому було 7 тисяч гривень. Така ж ситуація трапилася з 62-річною тернополянкою. У неї викрали гаманець з грошима, банківською карткою, з якої зняли 8 тисяч гривень.

Двоє жінок вказали, що біля них крутилася дивна пара, яка може бути причетна до крадіжок. Вони перешіптувалися між собою та жінка постійно штовхала потерпілих.