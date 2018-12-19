У тернопільських маршрутках орудує дивна парочка злодіїв
За минулу добу до співробітників Тернопільського відділу поліції звернулося четверо осіб, які потерпіли від кишенькових злодіїв. Усі вони втратили свої речі під час проїзду в громадському транспорті. Загальні збитки складають майже 30 тисяч гривень.
У 36-річної тернополянки поцупили мобільний телефон з сумки, а у 30-річної жінки витягнули засіб зв’язку з кишені куртки, повідомляють у поліції. Схожа неприємність спіткала 47-річну жительку Гусятинського району. Жінка поверталася з лікарні. На вулиці Купчинського сіла в маршрутку, а вже на вулиці Протасевича виявила, що її сумка розстебнута і зник гаманець, в якому було 7 тисяч гривень. Така ж ситуація трапилася з 62-річною тернополянкою. У неї викрали гаманець з грошима, банківською карткою, з якої зняли 8 тисяч гривень.
Двоє жінок вказали, що біля них крутилася дивна пара, яка може бути причетна до крадіжок. Вони перешіптувалися між собою та жінка постійно штовхала потерпілих.
Правоохоронці склали фоторобот чоловіка підозрюваного у протиправному. Невідомому на вигляд 30-35 років, середньої статури, зріст 165-170 см, повні губи, на обличчі рубці від вугрів. Був одягнений в чорну куртку та шапку.
Якщо ви впізнали дану особу, маєте будь-яку інформацію, яка допоможе у розкритті злочинів, правоохоронці просять повідомляти за номером у Тернополі: 27-11-70, 0673513837, або на 102.
Також працівники поліції радять краянам бути уважними у місцях великого скупчення людей, у громадському транспорті. Не тримайте гаманці, мобільні телефони, гроші та документи в зовнішніх кишенях. Стежте, щоб ваша сумка була застебнута, тримайте її перед собою.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...