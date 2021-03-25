У тернопільських лікарнях для інфікованих COVID-19 передбачено понад 400 місць. Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак. Понад 60% ліжок заповнені пацієнтами.

Сьогодні у лікувальних закладах Тернополя перебуває 306 пацієнтів із COVID-19. У більшості з них – важкі форми COVID-19.

«Враховуючи те, що у нас йде динаміка до збільшення кількості хворих, то рівень заповненості далі може збільшуватися. Хворі стали важчими. Всі пацієнти, які до нас потрапляють, є киснезалежними. Ми киснем забезпечені достатньо, маємо 71 кисневий концентратор, також у нас функціонує кисневий генератор. Також лікувальна установа достатньо забезпечена засобами індивідуального захисту, є необхідна кількість медикаментів з розрахунку на два місяці. Резерви постійно поповнюються», – зазначив директор Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Іван Чайківський.

Через зростання кількості хворих у тернопільських лікарнях розгортають додаткові ліжкомісця. За необхідності понад сто ліжок можуть відкрити у лікарні швидкої допомоги.