Рівень захворюваності на COVID-19 в області знизився. За словами лікарів, поменшало хворих в лікарнях, але побільшало важких випадків. Таку тенденцію пов’язують із пізніми зверненнями за медичною допомогою.

Наразі у лікарнях Тернополя перебуває 152 хворих на COVID-19. У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги — 53 хворих, більшість з них використовують кисневу підтримку, а двоє пацієнтів — на апаратах ШВЛ.

“Кількість хворих цими тижнями направду зменшилася. Але в нас лежать дуже тяжкі хворі. Через особливість періоду, через свята люди контактували більше. Тому далі ми очікуємо підвищення рівня захворюваності. Це закономірний процес. Щодо теперішнього зниження рівня захворюваності, то все має початок і все має кінець, і це чергове підвищення захворюваності рано чи пізно мало закінчитися. Підйом захворюваності тривав більше двох місяців, він досяг піку, і почала спадати захворюваність. Але говорити про те, що епідемічна ситуація стабілізувалася, звісно, рано. Ще можливі нові підйоми”, – каже доктор медичних наук, професор Василь Копча.

На Тернопільщині поменшало хворих на COVID-19 також і серед дітей. Наразі у міській дитячій лікарні перебуває восьмеро інфікованих, семеро пацієнтів з підозрою на коронавірус.