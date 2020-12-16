З метою належного розвитку системи охорони здоров’я Тернопільської громади в умовах пандемії коронавірусної хвороби та забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги від первинної ланки до високоспеціалізованої кожному жителю громади, у цьому році максимальна увага приділялася зміцненню матеріально-технічної бази лікувальних закладів Тернополя, оснащенню їх сучасною медичною апаратурою та запровадженню нових форм роботи і передового досвіду.

Не менша увага приділяється і проведенню капітальних ремонтів приміщень лікарень з врахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Так у 2020 році на базі опорних лікарень КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» і КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» реалізовуються проєкти з реконструкції та капітальних ремонтів приймальних відділень.

«Приймальні двох опорних лікарень Тернопільського госпітального округу включені до переліку 122-ох приймальних відділень в Україні, що беруть участь у Національній програмі «Велике будівництво». Головне завдання проєкту – проведення всіх приймальних відділень до одного стандартного вигляду та забезпечення сучасним медичним обладнанням, адже приймальне відділення – це перше місце в лікарні, куди потрапляє пацієнт у випадку екстреної ситуації. В Тернополі проєкт реалізовується за рахунок коштів з місцевого бюджету в розмірі 4230,36 тис. грн та субвенції з державного бюджету в сумі 16416,64 тис. грн”, – розповідає міський голова Сергій Надал

Відповідно до проєкту, у приймальних відділеннях лікарні швидкої допомоги та лікарні №2 передбачено облаштування рецепції, консультативно-оглядових приміщень, зали для очікування пацієнтів і супроводжуючих, вбиральні для пацієнтів. Приймальні матимуть три входи: в’їзд для автотранспорту ШМД через павільйон або критий навіс, вхід для планових хворих та окремий бокс для пацієнтів з ознаками інфекційної хвороби. У діагностичному блоці буде обладнано цілодобовий кабінет КТ та/або МРТ та лабораторію термінових аналізів.

Станом на 14 грудня в лікарні №2 уже проведено роботи з утеплення фундаменту і влаштування мембрани (заливка стяжки) на покрівлі головного корпусу та підготовчі роботи з монтажу опалення. До кінця року заплановано виконати роботи на суму 7 800,0 тис. грн (закриття мембрани, утеплення фасадів, заміна вікон, дверей, покриття підлоги, внутрішньо-будівельні роботи).

Окрім ремонтних робіт в рамках проєкту, в лікарні швидкої допомоги цього року проведено капітальний ремонт хірургічного відділення з облаштуванням санвузлів та заміною каналізаційних стояків, проведено заміну усіх вікон на енергозберігаючі.