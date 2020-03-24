Ціни на продукти у період карантину почали рости. Зокрема, збільшилася вартість крупів, овочів, фруктів, товарів імпорту. За прогнозами економістів, негативна тенденція щодо цін продовжуватиметься.

Під час карантину попит на продукти зріс у декілька разів, – каже координаторка торговельної мережі Аліна Василевська. Після запровадження надзвичайної ситуації і обмеження входу до торгових закладів вартість деяких продуктів почала помітно збільшуватися.

«Пропозиція спочатку не могла задовольнити той попит, який був на харчові продукти. Відтак ми були змушені регулярно поповнювати її, щоб задовольнити запити. Щодо цін, то на деякі продукти, ми були змушені переглянути їх. Маємо фактори впливу, пов’язані з ростом курсу долара, сезонними тенденціями. Прогнозувати, якою буде ситуація далі, поки не беремося. Але очевидно, що йдуть негативні тенденції. І найбільше вони зачеплять власників бізнесу».

Вартість овочів вже зросла на 10 — 20%, – кажуть продавці. Втім, тенденцію більше пов’язують із сезонністю, аніж з кризою. А от продукти імпорту дорожчають через економічну нестабільність і ріст долара.

Софія Романська