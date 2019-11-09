Яйця і молочні продукти зростають в ціні. Продавці пов’язують цю тенденцію із сезонністю.

Десяток яєць нині вартує близько двадцяти п’яти гривень. Місяць тому ціна була значно нижчою, – зазначає тернополянка Ольга Заєць. Жінка каже, що зросли ціни на яйця і в магазинах, і на ринках.

«Дуже подорожчали яйця. Це досить потрібний продукт, обійтися не можемо. Мусимо купувати за високими цінами. Але відносно наших зарплат і пенсій, то реально дорого. Жаль, спостерігаємо подорожчання восени».

Представниця торгової мережі пані Уляна додає: ціна на яйця, а також молочні продукти постійно зростає восени і знижується весною. Оскільки їхня вартість залежить від сезонних факторів.

«У холодну пору, зазвичай, зменшується виробництво яєць і молочних продуктів. Тому підвищуються ціни, і це природній процес. Такі реалії господарства. Із загальними тенденціями в країні дорожчання цих продуктів ніяк не пов’язане».

За словами продавців, молочні продукти ближче до зими можуть ще подорожчати. Здешевлення варто чекати навесні.

Софія Романська