Ціна хлібобулочних виробів у тернопільських магазинах росте.

Як повідомили в обласному управлінні статистики, упродовж року вартість в середньому збільшилася на 15%. При цьому дефіциту зерна в регіоні немає. У 2019-му році аграрії краю зібрали майже 2,7 млн. тонн зерна.

Буханка хліба нині вартує від дванадцяти до 30 гривень, залежно від виробника.

«Тенденція щодо здорожчання хліба популярних виробників простежується постійно», – каже продавець Ольга Полянська. «В нас завжди ціни тільки збільшуються. Не пам’ятаю, щоб навпаки хліб дешевшав. А що стосується випічки, печива, то тут все дорожчає ще більше».

А тим часом у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації хваляться результатами у виробництві зернових та зернобобових культур.

«Найбільше зібрали сільськогосподарські підприємства Теребовлянського району, валовий збір яких склав – 253,5 тис. тонн, Гусятинського – 188,5 тис. тонн, Підволочиського – 167,6 тис. тонн та Тернопільського – 160,1 тис. тонн. Найвища врожайність у сільгосппідприємствах Заліщицького – 73,9 ц/га, Бучацького – 69,9 ц/га, Теребовлянського – 69,6 ц/га та Підволочиського району – 69,4 ц/га».

Економісти наголошують: ціни на продукцію зростають скрізь. Оскільки це дозволяє підвищувати зарплати, а відтак залишається ключовим чинником у роботі бізнесу.

Софія Романська

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