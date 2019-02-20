У тернопільських “євробляхерів” залишилося три дні

20/02/2019 Розмір тексту:

Як інформують у Тернопільській митниці ДФС, через три дні, 22 лютого завершується період дії перехідних положень Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів із застосуванням коефіцієнта 0,5. Тобто з 23 лютого 2019 року акцизний податок стягуватиметься у повному обсязі.

З метою забезпечення максимальної кількості митного оформлення транспортних засобів у Тернопільській митниці подовжено графік роботи з понеділка по п’ятницю включно з 9.00 год. до 22.00 год. та у вихідні дні.

Митне оформлення транспортних засобів для вільного обігу в зоні діяльності Тернопільської митниці ДФС можна здійснити у підрозділах митного оформлення:

– відділ митного оформлення №1 митного посту «Тернопіль – центральний», який знаходиться за адресою вул. Текстильна, 28а, м. Тернопіль;

– відділ митного оформлення №2 митного посту «Тернопіль – центральний» – вул. Текстильна, 38, м. Тернопіль.

Консультацію щодо особливостей митного оформлення, ввезених на митну територію України транспортних засобів, можна отримати, зателефонувавши на «гарячу лінію» (0352) 43-03-21.

Нагадаємо, для митного оформлення авто разом з митною декларацією на транспортний засіб, що декларується в режим імпорту, подаються такі основні документи:

– реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (як правило, це технічний паспорт);

– документи, що підтверджують право власності особи на транспортний засіб (як правило, це договір купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та декларувати (як правило, це доручення);

– рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару (можливо, це буде один і той же документ, що підтверджує право власності).

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області