З 22 липня власників автомобілів на європейській реєстрації штрафуватимуть. Якщо термін користування євробляхою перевищує 30 діб, передбачений штраф у розмірі 170 000 грн. або конфіскація.

З 25 листопада 2018 по серпень 2019 року на Тернопільщині було оформлено близько п’яти тисяч транспортних засобів на єврономерах, – повідомив начальник відділу організації митного контролю та оформлення Тернопільської митниці ДФС Тарас Гутик. В результаті розмитнення до бюджету надійшло майже 279 млн гривень.

Втім, близько 70% так званих євроблях на Тернопільщині залишаються нерозмитненими, – каже керівник ГО «Автоєвросила» в області Ігор Красновський.

«Розмитнення за тими умовами, які нам запропонувала минула влада, не є доступним для багатьох власників автомобілів на європейській реєстрації. Тому ми продовжуємо вимагати доступного розмитнення, такого як в європейських країнах. Більшість власників таких автомобілів просто не могли розмитнити їх. Хоча дехто брав кредити чи позичав великі суми. Ми пам’ятаємо про те, що з 22 серпня вступає в дію закон про штрафи у розмірі 170 000. Але ми продовжуємо відстоювати доступне розмитнення в Україні. І саме з цього питання було зроблено від нашої сили звернення до президента. Ми очікуємо, що він дослухається до наших прохань і в Україні врешті розмитнення буде доступним, як в Європі».

Президент Зеленський пообіцяв євробляхерам продовжити період безкарного користування такими автівками. Втім, перше засідання нового Парламенту відбудеться аж 29 серпня, а штрафи, відповідно до діючого закону, мають діяти з 22 серпня. Чи застосовуватимуть їх в Україні, наразі питання залишається відкритим. А тим часом Тернопільська митниця попереджає: за перевищення строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб – сума штрафу складатиме 85 тис. гривень, понад 30 діб, також при втраті або розкомплектуванні транспортних засобів – 170 тис. гривень або можлива конфіскація транспортного засобу.

Як вирішиться доля євроблях в Україні, наразі невідомо. Експерти з митного оформлення наголошують: у теперішніх умовах старих автівок з Європи в Україні постійно більшає, а відсоток легалізації залишається незначним.

Софія Романська