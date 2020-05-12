Обов’язки начальника ГУ ДФС у Тернопільській області буде виконувати Ігор Короткий.

Як повідомляє пресслужба відомства, його призначили на посаду заступника начальника управління.

Відповідне рішення раніше прийняла атестаційна комісія ДФС.

До призначення на Тернопільщину Ігор Короткий працював старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області.

Про статки, якими володія новопризначений керівник ДФС, можна дізнатися із його декларації.