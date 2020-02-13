Вартість харчування у садочках Тернополя зросте з наступного місяця. У ясельних групах воно подорожчає на чотири гривні, а в дошкільних групах – на вісім.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 13 лютого.

– Цим документом також встановлюються пільги для певних категорій населення, – зазначила Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Загалом, вартість харчування збільшується на 4 гривні у ясельних групах із 22 до 26 гривень, і в дошкільних групах на 8 гривень: із 25 до 33 гривень в день. Батьківська плата становить 70% вартості харчування дошкільнят, і 30 % – оплачується з місцевого бюджету. Згідно закону ми мали би право і 100% брати плату з батьків за харчування, але міська рада йде на зустріч батькам і співфінансує харчування дітей у дошкільних установах. У рік на це з міської казни йде близько 10 мільйонів гривень.

У документі вказано, що для дітей зареєстрованих, або батьки яких зареєстровані у Тернопільській міській територіальній громаді плата за харчування на одну дитину в день становить: 18 гривень у ясельній групі та 24 гривні у дошкільній групі. Для дітей із сімей, які належать до інших територіальних громад, харчування буде коштувати 26 і 33 гривні в день.

Детальніше ознайомитися з прийнятим рішенням можна тут.

Вартість харчування у садочках зміниться з першого березня 2020 року.

Ольга Трач