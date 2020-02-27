Майже мільйон гривень виділили дошкільним навчальним закладам та навчально-виховним комплексам Тернополя. Кошти ці витратять на придбання та встановлення систем відеоспостереження.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 26 лютого.

– Цим рішенням управлінню освіти і науки дозволено спрямувати кошти із цільових фондів дошкільним навчальним закладам у сумі 988 тисяч гривень на придбання і встановлення систем відеоспостереження, – зазначила Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Також закладам загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади на придбання спортивного інвентарю для впровадження варіативних модулів-видів спорту, які входять до програми «JuniorZ» в сумі 150 тисяч гривень та Тернопільському комунальному методичному центру науково-освітніх інновацій та моніторингу для забезпечення виконання заходів в рамках Програми розвитку освіти на 2020-2022 роки в сумі 150 тисяч гривень.

Відповідно до прийнятого рішення усі школи міста отримають від чотирьох до шести з половиною тисяч гривень на закупівлю інвентарю для таких видів спорту як чирлідинг, петанк, хортинг, флорбол, бадмінтон, корфбол, реґбі, сумо та фризбі. Нагадаємо, що рік тому школам вже виділяли кошти на ці потреби також по чотири тисячі гривень.

Ольга Трач

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