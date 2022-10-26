Від сьогодні, 26 жовтня, у дошкільні навчальні заклади Тернополя розпочалася подача теплової енергії. Таке рішення прийнято враховуючи звернення управління освіти і науки міської ради.

Міський голова Сергій Надал додає, що подаватимуть теплову енергію у дитячі садочки в економному режимі, не опалюючи поки що багатоквартирні будинки. Відтак подача теплової енергії у закладах дошкільної освіти відбуватиметься за графіком подачі гарячої води у квартири.

У місті ж повноцінний опалювальний сезон розпочнеться тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8 градусів або нижче.