Учора більшість дитсадків Тернополя відновили роботу після двомісячного карантину. Втім, працівникам понад 60 років рекомендували залишатися вдома. Оскільки люди цієї вікової категорії у зоні ризику під час епідемії COVID-19.

«Звісно, у наших дошкільних закладах є працівники, яким більше шістдесяти років. Така вікова категорія є серед числа кухарів, медсестер, вихователів, беремо це до уваги. При можливості відправляємо людей у профспілкові відпустки. Якщо хтось має бажання працювати, він дає відповідне погодження. Загалом у дошкільних начальних закладає є потреба в кадрах. Потребуємо і працівників кухні. Робимо запити у професійно-технічні училища, які готують кухарів. Є потреба і у вихователях. На жаль, в останні роки вони йдуть на іншу роботу чи виїжджають за кордон. Останніми роками ми зверталося і до педагогічних університетів, пропонували випускникам працювати у наших дошкільних закладах. Загалом є вимога працевлаштовувати людей із професією – дошкільна освіта, але якщо ми не можемо знайти спеціалістів, то беремо на роботу людей з вищою педагогічною освітою і пропонуємо перенавчання», – каже начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк.

Конкретну інформацію щодо вакансій готові надати у міському відділі освіти, або ж безпосередньо у дошкільних закладах.

Софія Романська

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