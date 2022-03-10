У тернопільських бібліотеках волонтери можуть зігрітися, а переселенці – цікаво провести час

З 10 березня бібліотеки Тернополя стають місцем, де волонтери можуть зігрітися, випити чаю та обговорити свою діяльність, а внутрішньо переміщені особи – корисно та цікаво провести час.

Бібліотеки працюють з 09:00 до 18:00 год. у різних мікрорайонах міста та пропонують для відвідувачів:

– читання літератури і преси в читальному залі;

– майстер-класи (якщо назбирається декілька дітей);

– безкоштовний Wi-Fi;

– перегляд мультфільмів.

Отримати детальну інформацію можна за телефонами, що вказані у таблиці нижче: