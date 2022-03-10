З 10 березня бібліотеки Тернополя стають місцем, де волонтери можуть зігрітися, випити чаю та обговорити свою діяльність, а внутрішньо переміщені особи – корисно та цікаво провести час.
Бібліотеки працюють з 09:00 до 18:00 год. у різних мікрорайонах міста та пропонують для відвідувачів:
– читання літератури і преси в читальному залі;
– майстер-класи (якщо назбирається декілька дітей);
– безкоштовний Wi-Fi;
– перегляд мультфільмів.
Отримати детальну інформацію можна за телефонами, що вказані у таблиці нижче: