У тернопільських багатоповерхівках встановили сотню ІТП

15/02/2019 Розмір тексту:

Близько ста індивідуальних теплових пунктів облаштували у тернопільських багатоповерхівках, – повідомив голова ГО «Рада голів ОСББ міста Тернополя» Сергій Лупак. За його словами, нове устаткування дозволяє мешканцям суттєво економити на опаленні взимку.

У перспективі кожен будинок в Тернополі планують облаштувати ІТП і тепловим лічильником. Це дозволить регулювати теплопостачання та мінімізувати тепловтрати, – кажуть комунальники. Однак облаштувати це обладнання можливо лише у тих будинках, в яких є підвальні приміщення.

«Облаштування будинків індивідуальними тепловими пунктами і тепловими лічильниками продовжується. За останньою інформацією, в Тернополі ми вже маємо близько ста таких будинків. У них регулювання тепла здійснює КП «Тернопільміськтеплокомуненерго». В цих будинках мешканці платять лише за фактично спожите тепло. За нашими підрахунками, за три зимові місці мешканці одного будинку економлять в середньому на суму більше ста тисяч грн.», – розповідає ГО «Рада голів ОСББ міста Тернополя» Сергій Лупак.

За словами комунальників, більше економлять у тих будинках, де менше квартир з індивідуальним опаленням.

Софія Романська