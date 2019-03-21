25-го березня завершується реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Відтак абітурієнтам радять не зволікати. Оскільки через чотири дні програма реєстрації зупинить роботу.

На Тернопільщині вже зареєструвалося для участі в ЗНО понад 9000 абітурієнтів, з них найбільше охочих складати українську мову, літературу та історію України. Нагадаємо, для другого предмету, який поєднують із державною підсумковою атестацією у 2019-му році, абітурієнти обирають між математикою та історією України. Відтак охочих складати математику на Тернопільщині – близько двох тисяч осіб, натомість кількість тих, хто обрав історію України перевищує шість тисяч.

«Реєстрація ще триває, оскільки до 25-го березня ми можемо ще внести зміни до реєстраційних документів. А ті абітурієнти, яким відмовлено у реєстрації, можуть ще виправити цю ситуацію. Учні загальноосвітніх шкіл реєструються у своїх навчальних закладах і документи відправляють з цих закладів. Ті абітурієнти, які вже мають атестат про середню освіту, реєструються самостійно. У формі ДПА абітурієнти складають не лише українську мову та літературу, а й другий предмет на вибір: математику або історію України. Відповідно до реєстрації, найбільше абітурієнтів обрали історію України. Зокрема, з дев’яти тисяч зареєстрованих осіб, близько шести тисяч обрали історію України. На математику зареєструвалося близько двох тисяч абітурієнтів», – повідомив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

Додамо, з початку квітня в області формуватимуть пункти зовнішнього незалежного оцінювання. Цю роботу планують завершити до сьомого квітня.

Софія Романська