Вступна кампанія розпочалася у тернопільських абітурієнтів. Випускники шкіл подають заяви до університетів через електронну систему.

Через пандемію коронавірусу вступна кампанія на Тернопільщині розпочалася на місяць пізніше, порівняно з минулим роком. Подати заяви можна до 22 серпня. Як розповів заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк, подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети.

«Вступник може подати до 5 заяв на бюджет у будь-який виш без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які вони подаються. Кількість поданих заяв на контракт не обмежується. У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він обов’язково встановлює її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Встановлення пріоритетності – це важливий крок, адже її зміна після подання заяви є неможливою. Подача заяв триватиме до 22 серпня, до 16 серпня – для вступників, які проходять творчі конкурси або складають вступні іспити замість ЗНО у виші, але не зробили цього у період з 1 по 12 серпня. Перед поданням заяв вступники можуть оцінити свої шанси отримати бюджетне місце на конкретну спеціальність, скориставшись інформацією про прохідні бали минулих років».

Рекомендації на бюджет будуть відомими не пізніше 27 серпня, виконати вимоги до зарахування потрібно буде до 18:00 31 серпня, а зарахування таких вступників відбудеться 5 вересня.

Софія Романська