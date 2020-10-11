У Тернопільську міську раду балотуються кандидати від 19 політичних партій

У виборах до Тернопільської міської ради братимуть участь кандидати включені до єдиного та територіальних списків 19 організацій політичних партій.

ОПОРА проаналізувала перші п’ятірки в єдиних списках. До них увійшли чинні депутати, директори, підприємці, пенсіонери, студенти, особи, які тимчасово не працюють тощо.

За інформацією від спостерігача ОПОРИ, Тернопільська міська територіальна виборча комісія на засіданні 7 жовтня, відповідно до рішення Тернопільського окружного адміністративного суду, зареєструвала кандидатів від Радикальної партії Олега Ляшка. Таким чином до Тернопільської міської ради виборчою комісією загалом було зареєстровано 668 кандидатів від 19 місцевих осередків політичних партій.

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