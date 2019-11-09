«За покликом серця», – виставку під такою назвою презентувала у Тернопільській обласній бібліотеці молода художниця Тетяна Колісник.

Це перша персональна експозиція авторки, яка нараховує 26 картин.

Роботи Тетяни Колісник виконані у техніках олійного живопису, графіки та вишивки. Художниця працювала над картинами протягом останніх трьох років.

«Малювати подобалось ще з дитинства. Мабуть, тому пішла навчатись до дитячої художньої школи. Згодом закінчила наш національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, за освітою інженер-педагог. Тривалий період часу не малювала. Та якось, за покликом серця, і не без участі рідних та близьких, знову взяла до рук пензля. І тільки зараз, всупереч реальним обставинам, з’явилась можливість реалізувати свою мрію – мрію малювати, показати свої роботи на широкий загал та працювати над створенням свого стилю».

Виставка «За покликом серця» діятиме до середини грудня. Відвідати її можуть всі охочі.

Софія Романська