У Тернополі в приміщенні ВУЗу загинув молодий викладач.

Трагедія сталася 8 липня близько 23:00 години. 30-річний доцент кафедри одного з тернопільських вищих навчальних закладів внаслідок падіння з висоти отримав травми несумісні з життям. Про це повідомляють в Управлінні Держпраці.

За попередньою інформацією, чоловік, перебуваючи на сходовій клітці третього поверху, перехилився через перило та впав на бетонне покриття першого поверху. Від отриманих травм працівник вузу помер.

Нещасний випадок будуть розслідувати. Тим часом стало відомо, що мова іде про викладача Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Володимира Клендія.

На офіційній сторінці навчального закладу висловлюють співчуття з приводу загибелі свого колеги.

«Ректорат, колектив кафедри та уся університетська спільнота Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з сумом сприйняла звістку про трагічну смерть доцента кафедри автомобілів Клендія Володимира Миколайовича.

Клендій Володимир Миколайович був талановитим молодим ученим, здібним викладачем та відмінним організатором, який користувався повагою в співробітників та авторитетом у студентства.

Володимир Миколайович народився 24 вересня 1990 р. У 2012 році закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя отримавши освітньо-кваліфікаційний рівень магістр технології машинобудування. У 2017 році отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» у Луцькому національному технічному університеті (друга вища освіта).

В 2015 році захистив дисертаційну роботу за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини, був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених, опублікував за трудову діяльність понад 150 науково-методичних публікацій.

Адміністрація, професорсько-викладацький колектив університету, висловлюють щирі співчуття родині, друзям та знайомим Володимира Миколайовича», – йдеться у повідомленні.