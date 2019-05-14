У Тернополі у приміщенні обласного збірного пункту військкомату призовники отруїлися невідомою речовиною.

Як повідомляють у прес-службі обласного військового комісаріату, інцидент стався в ніч на 12 травня у спальному приміщенні. Речовину розпилив один із призовників.

“Складом наряду по ОЗП та черговим лікарем були проведені заходи щодо переміщенні призовників в інше приміщення, здійснений виклик карети екстреної допомоги та наряду Національної поліції.

Після здійснення огляду призовників медичними працівниками, надана відповідна допомога, потреби у госпіталізації не було”, – повідомляють у військкоматі.

За даним фактом проводиться службове розслідування.

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