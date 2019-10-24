Стрілецький тир запрацював у Тернопільському національному педагогічному університеті.

Відтепер у навчальному закладі працюватиме гурток з підготовки до стрільби.

До університету вже передали пневматичну зброю, – повідомив голова обласної організації «Спілка офіцерів України» Олександр Варакута. Відтак стрілецький тир готовий до відвідувачів.

«Так, у Тернопільському педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відновили роботу стрілецького тиру. Тепер в університеті буде системно працювати гурток підготовки до стрільби. Сподіваємося, такі заходи будуть сприяти пропаганді служби за контрактом в Збройних силах України, Службі безпеки, Національній гвардії, Національній поліції, Державній службі надзвичайних ситуацій».

Як наголосив декан факультету фізичного виховання Володимир Омельяненко, до 1991 року тир регулярно працював, відтак там були підготовлені спортсмени світового рівня.

Софія Романська