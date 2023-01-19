Окопні свічки почали виготовляти у Тернопільському педуніверситеті. Їх передадуть до Збройних Сил України. Аби розширити темпи виробництва, волонтери оголосили збір необхідних матеріалів.

Окопні свічки – необхідність у теперішніх умовах. Аби змайструвати їх, необхідні бляшанки, свічкові залишки, картон. Як зазначив ректор університету Богдан Буяк, волонтерська ініціатива об’єднала викладачів і студентів.

«Волонтерський центр ТНПУ розпочав виготовлення окопних свічок у зв‘язку з великою кількістю запитів військових. Перші свічки незабром буде передано на потреби Збройних Сил України. Потрібні такі матеріали: бляшанки, свічкові залишки, віск, парафін, картон (з подвійною гофрою)».

Для закупки матеріалів, заправлення балонів, придбання допоміжних засобів і доставки окопних свічок до пунктів призначення потрібні чималі кошти, – кажуть волонтери. Задонатити можна у скриньку в фоє головного корпусу ТНПУ.