У тернопільському училищі – міномети і снаряди від “Граду”

07/12/2018 Розмір тексту:

Військово-патріотичний вишкіл «Козацька Січ – 2018» розпочався сьогодні у професійно-технічному училищі №2. Для студентів провели ряд занять з тактико-технічного навчання та стрільби. Також у навчальному закладі організували виставку зброї.

«Козацька Січ 2018» вже охопила більшість районів області. Військово-патріотичний вишкіл проводили у Збаражі, Ланівцях, Кременці, Козовій, Зборові. Також ряд занять уже відбулося і в обласному центрі.

«У сучасних умовах російсько-української війни переоцінити значення військово-патріотичного виховання складно. По особливому це важливо для нашого молодого покоління. Загалом «Козацька січ 2018» покликана не лише навчити стрільби, а й розвинути патріотичний настрій. У Тернопільському професійно-технічному закладі №2 зібралося чимало студентів і викладачів. Дякуємо адміністрації закладу, викладачам та студентам за співпрацю та волонтерську діяльність. Слава Україні!», – каже наказовий отаман Тернопільського крайового коша Українського козацтва Володимир Мосейко.

У професійно-технічному училищі №2 організували виставку зброї. В експозиції представлено близько сотні одиниць, серед яких – міномети, снаряди від “Граду”. Студенти з неабиякою цікавістю розглядали об’єкти, які використовувалися у бойових діях.

Софія Романська