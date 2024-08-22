Рішення ВЛК дійсні протягом року, – повідомив на брифінгу начальник медичної служби Тернопільського обласного територіального центру комплектування, лейтенант Олег Фаріон.

За його словами, військовозобов’язані, які мали статус «обмежено придатний» повинні пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року.

Військовозобов’язані, які мають право на бронювання чи відстрочку, повинні проходити військово-лікарську комісію раз на 5 років. Якщо військовозобов’язаний хоче повторно пройти ВЛК через зміни здоров’я, тоді такий медичний огляд буде позачерговим.

«Постанова ВЛК має певний термін дії. Тобто, в облікових цілях – 5 років, під час призову на військову службу в особливий період – 1 рік. Варто зазначити, якщо військовозобов’язаний користується правом на відстрочку і має медичний огляд до 5 років, тоді повторно проводити не варто. Інші випадки, якщо військовозобов’язаний самостійно хоче повторно пройти ВЛК у зв’язку зі зміною стану здоров’я, тоді такий медичний огляд буде проведено позачергово. Під час дії особливого періоду, військовозобов’язаний оглядається терапевтом, хірургом, отоларингологом, офтальмологом, невропатологом і психіатром. Особам старше 40 років в обов’язковому порядку проводять запис ЕКГ».

У разі непогодження з рішенням ВЛК,можна оскаржити постанову.

«Придатність до військової служби це такий стан здоров’я та фізичного розвитку, що дозволяє виконувати обов’язки військової служби, тому придатний на сьогодні абсолютно не тотожний з діагнозом «здоровий». Проте, до 60 днів ви можете оскаржити постанови районного (міського) ТЦК та СП в обласній ВЛК обласного ТЦК та СП. Постанови обласної ВЛК можуть бути оскаржені в штатній ВЛК регіону», – зазначив Олег Фаріон.

Додамо, основними документами, які визначають створення, організацію та проведення заходів з військово-лікарської експертизи є Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України затверджене наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 №402 зі змінами.

Софія Романська