Тернополяни з вадами слуху відтепер можуть безперешкодно отримати послуги у Центрі надання адміністративних послуг та в управлінні державної реєстрації. Ці установи отримали планшети для обслуговування відвідувачів з вадами слуху.

Як розповіла начальник управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська, минулого року відбувся онлайн-пітчинг проектів соціальної дії у Тернополі. Провели його Тернопільська міська рада спільно з громадськими організаціями за фінансової підтримки Європейської Комісії та Британської Ради. Загальний бюджет конкурсу проектів складав 300 тисяч гривень. 150 тисяч гривень надавала Тернопільська міська рада та ще 150 тисяч гривень – Британська Рада в Україні. Одним із переможців конкурсу став проект «Почуємо. Допоможемо».

– Зараз є технічні можливості вільно спілкуватися, – розповіла Надія Коцовська, Голова Тернопільської обласної організації УТОГ. – Ми звернулися до міської ради з такою ідею, і нам порадили написати грант. Ми написали і потрапили в число переможців. У результаті ми отримали 30 тисяч гривень, за які купили 4 планшети. По одному передаємо у ЦНАП та управління державної реєстрації. Ще два отримали перекладачі жестової мови. Зателефонувавши сурдоперекладачу, людина з вадами з слуху зможе пояснити працівникам ЦНАПУ чи реєстратору, яку саме послугу вона хоче отримати.

За словами Христини Білінської, кошти для реалізації своїх проектів отримали 15 громадських організацій. Заплановано, що до червня вони всі будуть втіленні у життя.