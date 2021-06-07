Майже чотириста людей щепили учора у тернопільському пункті масової вакцинації, який діє у Центрі дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка. Пункт працює і сьогодні. Тут вакцинують громадян, які записалися до листа очікування.

Тимчасовий пункт вакцинації діє з 9.00 до 16.00. Одночасно працює шість мобільних бригад. Щеплення проводять препаратом CoronaVac, який вироблений компанією Sinovac.

“У суботу і неділю ми планували вакцинувати по 400 людей. Якщо такий спосіб імунізації виявиться ефективним, центр зробимо постійним. Загалом на сьогодні в додатку “Дія” на вакцинацію зареєстровані дві з половиною тисячі осіб. Всі охочі, що зареєструвалися в додатку «Дія», мають можливість прийти й провакцинуватися. Кожному зареєстрованому було відправлено СМС повідомлення, на яку годину і в який день прийти, щоб не створювалося скупчення людей. Також ми спостерігаємо те, що активно приходять люди, які не зареєструвалися у додатку «Дія». Для них у пункті працюють волонтери, які допомагають з реєстрацією”, – зазначила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, вакцина Coronavac розроблена китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, що спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу. За дослідженнями, ефективність вакцини становить 83,5% після щеплення двома дозами. Препарат містить у своєму складі інактивований вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Схоже працюють вакцини проти поліомієліту, грипу.